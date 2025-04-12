В Москве судят банду мошенников, торговавших поддельными фенами для волос

В Москве трое мошенников оказались на скамье подсудимых за продажу поддельными фенами для волос известного бренда. Жертвами аферистов стали пятеро жителей столицы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Мошенники создали сайт с объявлениями о продаже фенов известных брендов по заниженным ценам. Поддельные товары выдавались за оригинальные, а гарантийные талоны и товарные чеки — за подлинные.

Первой жертвой аферистов стал москвич, который перевел продавцу более 40 тыс. рублей за «оригинальный» фен, но вскоре после покупки устройство сломалось. В сервисном центре выяснилось, что это подделка. Аналогичным образом мошенники обманули еще четверых жителей столицы.

Троим мужчинам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее житель Нижнего Новгорода купил у неизвестного продавца квадрокоптер за 100 тыс. рублей, но вместо дрона получил куклу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.