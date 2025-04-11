Мошенник прислал россиянину куклу вместо дрона

Нижегородец заказ у мошенников дрон за 100 тыс руб и получил куклу

Житель Нижнего Новгорода купил у неизвестного продавца квадрокоптер за 100 000 рублей, но вместо дрона получил куклу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Нижегородской области.

Жертвой афериста оказался 47-летний житель курортного поселка Зеленый Город. Он хотел купить коптер и увидел объявление о его продаже, которое было опубликовано в мессенджере.

В качестве за дрон предоплаты мужчина перевел 100 тысяч рублей, после чего стал ожидать посылку. Когда нижегородец пришел в пункт выдачи заказов и забрал коробку, оказалось, что там лежала только фигура куклы.

После случившегося гражданин обратился в полицию. Теперь ситуацией занимаются правоохранители.