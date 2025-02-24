В Москве суд продлил срок ареста имущества экс-топ лидера компании «Финико»

В Москве продолжается расследование уголовного дела компании «Финико», работавшей как финансовая пирамида. Суд продлил срок ареста на имущество экс-топ-лидера компании Наталии Рей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

С ходатайством о продлении ограничений на недвижимость Рей Наталии Юрьевны обратились следователи. Мещанский районный суд Москвы, рассмотрев материалы уголовного дела, принял решение удовлетворить данное ходатайство.

В результате был продлен срок ареста на имущество обвиняемой с сохранением запрета на любые операции с ним.

Финансовая пирамида имеет характерные признаки, которые явно прослеживаются в деятельности компании «Финико». Эта организация не имеет разрешения от Центробанка на работу с денежными средствами населения. При этом она активно применяет методы сетевого маркетинга и навязчивую рекламу, предлагая клиентам привлекать новых участников за вознаграждение.

«Финико» представляется автоматизированной системой получения прибыли от инвестиций, однако не может подтвердить ведение реальной экономической деятельности. Важно отметить, что обещания гарантированной высокой доходности противоречат законодательству — такие гарантии могут давать исключительно банки, которые также обеспечивают страхование вкладов. Компания создает иллюзию надежного инвестиционного проекта, хотя фактически действует по классической схеме финансовой пирамиды. Подробнее, как работают финансовые пирамиды в Сети, читайте в материале РИАМО.