В Москве суд продлил срок ареста экс-начальнику УЦТ ФСИН РФ Тимченко

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Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему начальнику управления цифровой трансформации (УЦТ) ФСИН России Алексею Тимченко до 19 ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции .

На состоявшемся заседании суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Таким образом, срок содержания Алексея Тимченко продлен еще на месяц — до 19 ноября 2024 года.

Бывшего начальника УЦТ ФСИН РФ обвиняют в получении особо крупной взятки. Его арестовали на два месяца в августе 2024 года.

О том, что в отношении Тимченко возбудили уголовное дело, 20 октября первым сообщил Следственный комитет. С того времени ведется расследование.