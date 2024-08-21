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В Москве на 2 месяца арестовали начальника УЦТ ФСИН РФ Алексея Тимченко

Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца арестовал начальника управления цифровой трансформации (УЦТ) ФСИН России Алексея Тимченко, которого заподозрили в получении особо крупной взятки, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о помещении фигуранта дела о взяточничестве под стражу на период выяснения всех обстоятельств преступления. Алексей Тимченко заключен под стражу до 19 октября 2024 года.

Начальника УЦТ ФСИН России обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Сумма нанесенного им ущерба не уточняется.

О задержании Тимченко сообщил Следственный комитет России 20 августа. С того момента компетентные органы начали расследовать преступление.