В Москве суд продлил арест еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

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Суд продлил арест до 22 августа еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы рассмотрел дело о продлении меры пресечения обвиняемому в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Рачабализоды Саидакрами Муродали* и оставил его под арестом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Фигурант дела, возбужденного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», пробудет под стражей как минимум до 22 августа 2024 года включительно.

Суд также продлил срок ареста для сообщника Саидакрами* Далерджона Мирзоева** до 22 августа.

Теракт в КЦ «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Террористы атаковали зрителей перед началом концерта группы «Пикник». Боевики сначала расстреливали людей, затем подожгли здание и скрылись с места преступления. В результате теракт унес жизни 145 человек.

* ** Внесены в России в перечень террористов и экстремистов