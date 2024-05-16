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Суд продлил арест до 22 августа еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Басманный районный суд города Москвы до 22 августа продлил арест фигуранту дела о теракте в КЦ «Крокус Сити Холл» Далерджону Мирзоеву*, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Арест продлили на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток.

Ранее арест продлили фигуранту уголовного дела о теракте Мухаммадсобиру Файзову**. Он также пробудет в СИЗО до 22 августа.

22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать людей, которые пришли на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.

* ** Внесены в России в перечень террористов и экстремистов