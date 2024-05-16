Столичный суд продлил арест фигуранту дела «Крокуса» Файзову*

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Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Файзову* продлили арест до 22 августа

Басманный суд столицы рассмотрел ходатайство о продлении ареста фигуранту уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову*, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Судья принял решение о продлении заключения под стражу до 22 августа 2024 года. Файзова* обвиняют в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать людей, которые пришли на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов