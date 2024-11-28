В Москве суд бессрочно назначил экс-проректору РУДН запрет определенных действий

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Суд назначил экс-проректору РУДН Анжеле Должиковой запрет определенных действий без установления конкретной даты ограничений, об этом рассказали РИАМО в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Следствие подозревает экс-проректора в масштабных финансовых махинациях с бюджетными средствами. В качестве меры пресечения Тверской суд Москвы 28 ноября ограничил определенные действия подозреваемой, не прибегая к более строгим мерам, таким как арест или домашнее заключение.

Находясь на руководящей должности, Должикова организовала подписание контрактов с министерством для получения грантового финансирования по своему направлению деятельности. Среди прочего, средства предназначались для разработки макета учебного пособия.

Учебное пособие, разделенное на шесть уровневых модулей, было успешно опубликовано благодаря работе преподавателей, с которыми фирма заключила договоры ГПХ. Сотрудники высшего учебного заведения, привлеченные организацией на основе гражданско-правовых соглашений, в полном объеме справились с поставленной задачей по созданию многоуровневого учебника.

Ранее сообщалось, что Должикову задержали по статье о хищении средств. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.