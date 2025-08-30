сегодня в 12:54

В Москве суд арестовал мужчину по статье о государственной измене

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину по фамилии Куряев в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

«Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О. В. Статья 275 УК РФ», — говорится в карточке уголовного дела.

Куряева арестовали в пятницу. При этом личность фигуранта и другие подробности уголовного дела не раскрываются из-за грифа секретности. По уголовной статье мужчине грозит до пожизненного тюремного заключения.

Ранее столичный суд приговорил экс-сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам колонии по делу о госизмене.