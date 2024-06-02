В Москве стартовал прием заявок на детский конкурс «Про мой район»

Сергунина пригласила москвичей до 17 лет к участию в конкурсе «Про мой район»

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что стартовал прием заявок на детский конкурс «Про мой район», поучаствовать в котором могут дети до 17 лет.

Заявки на участие принимают на официальном сайте проекта. Присоединиться к конкурсу можно до 31 июля, заполнив соответствующую онлайн-форму.

«Ребятам предстоит не только продемонстрировать творческие способности, но и показать Москву с необычного ракурса, познакомить с людьми, которые стали примером для них и окружающих. Участники могут присылать рассказы, видеоролики, рисунки и авторские экскурсии. Лучшие работы отметят в четырех номинациях, а победителей наградят в сентябре», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурсанты смогут выбрать одно из предложенных заданий и выполнить его в той форме, которая окажется ближе и интереснее всего. Например, можно будет рассказать о близком человеке и его достижениях или нарисовать карту любимого прогулочного маршрута в Москве, или нарисовать памятник, улицу или значимый для себя столичный двор. Организаторы конкурса будут принимать в том числе заявки с видеороликами.

Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район"

В прошлом году в конкурсе, который впервые состоялся в 2022 году, поучаствовали более шести тысяч человек. По решению жюри, победителей было 61. В этом году оценивать работы детей будут представители творческих профессий, известные деятели искусства, признанные лидеры креативной индустрии. Среди них главный редактор «Детского радио» Елена Бондаренко, экскурсовод и создатель проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов, актриса театра и кино, телеведущая Дарья Сагалова.

По итогам конкурса, авторов лучших работ наградят памятными призами.

Ранее москвичей приглашали поучаствовать в рыбалке в рамках городского фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». Ряд мероприятий пройдет 2 июня.