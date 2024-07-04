В Москве школьники с уже высокими баллами пришли пересдать ЕГЭ в резервный день

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные школьники, которые уже успешно сдали ЕГЭ и набрали высокие баллы, пришли в резервный день пересдать экзамен с целью улучшить свои результаты.

По словам Раковой, среди школьников, которые решили воспользоваться второй попыткой по сдаче ЕГЭ, есть и те, кто набрал с первого раза 98 и 99 баллов.

«Благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину у всех ребят, которые с этого года сдают ЕГЭ, появляется возможность пересдать любой результат. Ранее повторно сдать экзамен могли только школьники, которые не справились с итоговой работой по русскому языку и математике. Сегодня и завтра в Москве более 10 тысяч школьников приняли решение улучшить свой результат по ЕГЭ. Из них подавляющее большинство уже имеют на руках хорошие результаты. Среди пересдающих ребят есть и „высокобалльники“ — ученики, набравшие более 91 балла, их 27 человек. Есть даже школьники с 98 и 99 баллами! Такой энтузиазм и целеустремленность не может не вызывать уважения и восхищения, и мы желаем этим ребятам большого успеха», — подчеркнула Ракова.

Всего в 2024 году в Москве Единый государственный экзамен сдали более 87 тысяч школьников. Все прошло в штатном режиме, без серьезных происшествий.

Ранее сообщалось, что с осени 2024 года в России могут отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект уже рассматривается депутатами Госдумы.