В Москве простились с сестрой актера Александра Стриженова, сбитой байкером

В Москве прошла церемония прощания со старшей сестрой актера и кинорежиссера Александра Стриженова, которую насмерть сбил мотоциклист на западе города, сообщает MSK1.ru .

14 мая Елена Земляникина переходила проезжую часть на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко, когда ее насмерть сбил двигавшийся на большой скорости мотоциклист. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

У сестры Стриженова остались трое дочерей. Земляникина играла в театре и работала педагогом в институте. В субботу студенты пришли в церковь Чуда Архангела Михаила в Хонех, чтобы проститься с любимым преподавателем.

«В тот день она спешила к своим студентам. У нее утром должны были быть репетиции с ее первокурсниками», — рассказал один из учеников Земляникиной.