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В Москве простились с Игорем Янковским

В Москве 30 января прошла церемония прощания с актером, телеведущим и представителем рекламного бизнеса Игорем Янковским, сообщает ТАСС .

Попрощаться с актером пришли родные, друзья и коллеги. Гражданская панихида прошла в Белом зале Дома кино.

Режиссер Владимир Янковский, младший брат актера, отметил, что Игорь Ростиславович всегда был для него человеком, который «оберегал, охранял, помогал в жизни».

Попрощаться с отцом пришел и Денис Янковский. Он рассказал, что Игорь Ростиславович привил ему любовь к познанию мира. Также он назвал отца щедрым человеком.

Президент Российской академии рекламы, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Филиппов отметил, что актер обладал невероятным артистизмом и юмором. Он принес соболезнования родным и близким Янковского.

Первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков на церемонии прощания назвал Игоря Ростиславовича «одним из отцов-основателей» для рекламы в РФ.

Также на церемонии прощания с актером присутствовали Филипп Янковский, генеральный директор компании Mediascope Руслан Тагиев и другие. Похоронят Игоря Янковского на Троекуровском кладбище.

Актер скончался в возрасте 73 лет. Недавно его госпитализировали в больницу в дезориентированном состоянии, но спасти не смогли.