В Москве прошла презентация романа «Пазори» писателя и журналиста РИАМО Валерия Горшкова

16 апреля в столичной библиотеке-читальне им. А. С. Пушкина «Самая страшная книга» и портал «Литнет» представили гостям клуба «Фронтир» хоррор-сборник, в который включены три произведения. «Чудодей» Марка Качима, «Ситеч» Александра Мендыбаева и «Пазори» Валерия Горшкова.

Роман «Пазори» писателя и журналиста РИАМО Валерия Горшкова рассказывает о гибели археологической экспедиции, прибывшей на Ямал для раскопок останков мамонтенка и древних людей. История построена на ненецких мифах. В центре повествования находятся шаманские обряды, с которыми приходится столкнуться главному герою — скептичному палеоантропологу.

Все три автора — победители конкурса «Сказочный кошмар». Он стал результатом коллаборации «Литнета» и главного хоррор-проекта России «Самая страшная книга». На презентации отрывки из сборника, который напечатан в издательстве АСТ, озвучили чтецы. На вопросы гостей ответили редактор портала «Литнет» Анастасия Тугова и автор романа «Пазори» Валерий Горшков.

«Для нас это вышло экспериментальное сотрудничество, но мы очень довольны. Я рада, что мы смогли привлечь новых авторов к нам на площадку», — отметила редактор портала «Литнет» Анастасия Тугова.

Писатель Валерий Горшков поделился с гостями, что идея для «Пазори» появилась у него давно, а конкурс подтолкнул к тому, чтобы ее реализовать. Роман удалось написать за 19 дней.

«Благодарю организаторов за приятный вечер и гостей за теплый прием. Отдельное спасибо чтецам, озвучившим несколько отрывков из опубликованных в сборнике романов», — подчеркнул автор.

«Сказочный кошмар» стал первым конкурсом в рамках проекта «Напугай меня, если сможешь». Кроме того, «Самая страшная книга» и «Литнет» провели еще два конкурса. И во всех Валерий Горшков стал победителем — его научно-фантастический роман «Ремора» занял первое место в конкурсе «Крик в космосе», а хоррор «Баю-бай» — первое место в конкурсе «Страх над городом».

Справочно:

Валерий Горшков родился в Орле. Работал журналистом в региональных СМИ. В настоящее время является сотрудником РИАМО.