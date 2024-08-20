сегодня в 16:54

В Москве произошел сбой в работе маркетплейса Wildberries

Приложение маркетплейса Wildberries в Москве перестало корректно работать. Клиенты не могут выбрать ПВЗ для доставки товара, сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

В том числе не работает и приложение для сотрудников.

Москвичей и гостей столицы, которые планировали сделать заказ или забрать товар, призвали подождать, пока приложение маркетплейса не начнет работать корректно.

В пресс-службе компании же рассказали, что приложение Wildberries и все сервисы для команды работают стабильно. У части пользователей Wildberries информация о загруженности ПВЗ могла некорректно отображаться, но специалисты уже устранили эту аномалию.

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