В Москве проходит концерт для участников СВО

Газманов, Чичерина и другие артисты выступают для участников СВО в парке Зарядье

В парке Зарядье в Москве в 16:00 начался концерт для участников специальной военной операции. Он проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщается на сайте мэра столицы.

На сцене выступят Олег Газманов, Юлия Чичерина, рэпер ST, непосредственно участники СВО и ветераны боевых действий.

Для посетителей сыграет музыкальный ансамбль «Новороссия»: он был создан в 2015 году из действующих военнослужащих Луганской Народной Республики. Все члены коллектива — участники СВО.

«Территория будущего. Москва 2030» — фестиваль, представляющий москвичам и гостям столицы инновации в жизни города. С 1 августа на более чем 30 площадках представлены культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.