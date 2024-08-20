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В Москве продлили арест очередным обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»

Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения очередным обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Исломов Аминчон Исроилович*, Исломов Диловар Исроилович*, Исломов Исроил Ибрагимович*, Касимов Алишер Хатамович* останутся под стражей до 22 ноября 2024 года.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест обвиняемых на 3 месяца — до 7 месяцев 27 суток.

Аналогично поступили и с другими фигурантами дела о теракте в «Крокусе». В том числе арест продлили непосредственным исполнителям преступления — Далерджону Б.*, Рачабализоде С. М.*, Файзову М. З.*, Фаридуни Ш*.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

* Включены в реестр террористов и экстремистов.