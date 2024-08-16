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Обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» оставят под стражей еще на 3 месяца

Басманный районный суд столицы продлил срок пребывания под стражей для обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на 3 месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов подали ходатайство о том, чтобы оставить фигурантов дела под арестом. Так, Далерджон Б.*, Рачабализода С. М.*, Файзов М. З.*, Фаридуни Ш* останутся под стражей до 22 ноября 2024 года.

Суммарно террористы будут находиться в заключении 7 месяцев и 28 дней.

Трагедия произошла 22 марта в Красногорске: в концертном зале «Крокус Сити Холл» нападавшие открыли огонь по людям и подожгли здание. Жертвами трагедии стали 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили 110 терактов. Также задержаны около 1 тыс. причастных к ним.

*Занесены в реестр террористов и экстремистов в РФ.