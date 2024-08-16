Обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» оставят под стражей еще на 3 месяца
Фото - © Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Басманный районный суд столицы продлил срок пребывания под стражей для обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на 3 месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Сотрудники правоохранительных органов подали ходатайство о том, чтобы оставить фигурантов дела под арестом. Так, Далерджон Б.*, Рачабализода С. М.*, Файзов М. З.*, Фаридуни Ш* останутся под стражей до 22 ноября 2024 года.
Суммарно террористы будут находиться в заключении 7 месяцев и 28 дней.
Трагедия произошла 22 марта в Красногорске: в концертном зале «Крокус Сити Холл» нападавшие открыли огонь по людям и подожгли здание. Жертвами трагедии стали 145 человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.
«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что в России с начала года предотвратили 110 терактов. Также задержаны около 1 тыс. причастных к ним.
*Занесены в реестр террористов и экстремистов в РФ.