В Москве появилась школа с техническим кластером, лабораторией и стадионом

Строительство крупной общеобразовательной школы завершилось в районе Внуково. Площадь учебного заведения составляет 19,5 тыс. кв. м. Здесь расположены технический кластер, лаборатория и стадион, сообщается на сайте мэра Москвы.

Объект находится по адресу: улица Летчика Грицевца, дом 8А. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что школа рассчитана на 1 тыс. мест, а входы сделаны так, чтобы ученики начальных и старших классов не пересекались.

«В трехэтажном здании предусмотрены блоки начальной и средней школы, а также спортивный блок. В дальнейшем школа будет передана в городскую систему образования», — добавил Ефимов.

В здании есть все для успешного обучения: помещения для творчества, лаборатории для исследований, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, обеденный зал. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что это не все приятные особенности новой школы.

«Интерес к занятиям у учеников будет поддерживать многосветное многофункциональное пространство на втором этаже с эстрадой, артистическими, техническим центром, а также спортивные залы и медиатека», — добавил он.

Ранее Ефимов сообщил, что с начала года в столице было выдано почти 4,8 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под строительство соцобъектов. Планы выдаются комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектурой).