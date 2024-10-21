Ефимов: выдано почти 5 тыс планов участков для строительства соцобъектов

С начала года в столице было выдано почти 4,8 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под строительство соцобъектов. Планы выдаются комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что градостроительная деятельность в городе проходит на основании ГПЗУ. В нем указана информация, которая говорит о потенциале и планировочных ограничениях з/у. Заявителю их нужно учитывать при реализации данного проекта.

Заместитель мэра объяснил, что в городе немало внимания уделено не только появлению соцобъектов, но и повышению их доступности и качества.

«В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, повышению ее качества и доступности. Так, с января по сентябрь текущего года Москомархитектура выдала свыше 4,8 тыс. градостроительных планов земельных участков для социальных объектов. Из них более 4,4 тыс. — на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта. Еще 440 градостроительных планов выданы для культурных центров. Показатель текущего года на 63% превышает результаты 2023-го, когда за аналогичный период комитет выпустил более 2,7 тыс. градпланов для реализации социальных проектов», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Помимо этого, по словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, услуга по оформлению документов на возведение детсадов и школ является самой востребованной. С начала текущего года по данным объектам поступило более 1,1 тыс. обращений.

«Около 700 заявок поступило с обращениями за утверждением решений по размещению спортклубов, бассейнов и ФОКов. Еще почти 450 — на возведение сооружений для занятия спортом на открытом воздухе», — заключила она.