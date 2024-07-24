В Москве переименовали площадь Европы у Киевского вокзала
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В Москве площадь Европы у Киевского вокзала теперь будет называться площадью Евразии, сообщается в официальном постановлении на сайте мэра Москвы.
Согласно документу, площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово на западе столицы, переименовали в площадь Евразии.
Постановление подписал градоначальник Сергей Собянин. Его выполнение будет контролировать заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.
Ранее стало известно, что в мегаполисе появятся улица Лиозновой и проспект Славского. Они названы в честь руководителя советской атомной промышленности Ефима Славского и улица имени советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой.