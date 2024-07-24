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Улица Лиозновой и проспект Славского появятся в Москве

Проспект в честь руководителя советской атомной промышленности Ефима Славского и улица имени советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой появятся в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В состав новой улицы включен участок улично-дорожной сети, который раньше назывался Новотроицким шоссе. Проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ города Подольска вблизи проспекта Юных Ленинцев. Его общая протяженность составит около 16,5 км.

Улица Лиозновой будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка «Москино» в Красной Пахре.