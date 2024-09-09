В Москве открыли памятник первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе

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В Москве на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара открыли памятник лауреату Нобелевской премии мира, борцу с расовой сегрегацией, первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе, сообщает ТАСС .

При содействии правительства столицы монумент создало Российское военно-историческое общество. Его председатель и помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что Мандела никогда не был радикалом — он очень яркая личность.

«Он, даже придя к власти, проповедовал прощение, милосердие, чтобы не было никаких преследований», — рассказал Мединский.

По его словам, площадь Манделы существует давно. Сейчас здесь учатся и живут многие африканские студенты. На данный момент у России особая экономическая и политическая связь с ЮАР.

Памятник создан скульптором Михаилом Баскаковым. В монументе присутствуют этнические африканские орнаменты. Мандела стоит в героической позе с поднятой вверх рукой.

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