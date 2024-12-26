В Москве открылась выставка бьюти-елей на фестивале «Путешествие в Рождество»

В центре Москвы 25 декабря на фестивале «Путешествие в Рождество» представители бьюти-индустрии продемонстрировали 53 образа новогодних деревьев, которые украсили современными бьюти-трендами, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

В центре российской столицы появилась необычная праздничная аллея — экспозиция оригинальных бьюти-елок, созданных по эскизам отечественных производителей косметики. Отбор лучших дизайнерских проектов новогодних красавиц состоялся еще 6 декабря, когда российские бьюти-бренды представили свои творческие идеи организаторам.

Уникальная выставка, стартовавшая 25 декабря, стала частью масштабного фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит в рамках программы «Зима в Москве». Городской праздник наполняет улицы мегаполиса особой магией, даря его жителям и туристам незабываемую атмосферу зимней сказки.

На Тверском бульваре появилась уникальная галерея под открытым небом, где можно увидеть необычные новогодние ели. Каждое из 53 праздничных деревьев получило особенное оформление благодаря креативному подходу российских косметических компаний. Изначально ели были декорированы в классической гамме — белый, золотой и серебряный. Затем представители бьюти-брендов добавили фирменные элементы: эксклюзивные шары с логотипами и символикой московских зимних мероприятий — фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве».

Торжественное открытие выставки превратилось в яркое событие с участием популярных блогеров и амбассадоров брендов. Под энергичную музыку от модных диджеев инфлюенсеры вместе с другими гостями завершали праздничное убранство елей, создавая финальные штрихи в декоре. Теперь каждый желающий может полюбоваться результатом этого творческого эксперимента — 53 оригинальными праздничными композициями.

Звездные блогеры и популярные амбассадоры соберутся вместе на презентации уникальной галереи beauty-елок. Среди приглашенных гостей будет Лена Крыгина — успешная бизнесвумен и талантливый визажист, чьи достижения отмечены престижной наградой Glamour «Женщина года». Посетители также встретятся с Катей Голден, создательницей косметического бренда, философия которого построена на раскрытии природной красоты. Особое внимание привлечет появление Алины Левды — известного блогера, покорившего сердца подписчиков контентом о здоровом образе жизни и практиках самосовершенствования.

25 декабря состоялось волшебное событие — открытие Поезда красоты на фестивале «Путешествие в Рождество». Мероприятие, организованное проектом «Сделано в Москве» и «Московскими сезонами», собрало множество гостей — от бьюти-блогеров до звезд эстрады и простых любителей косметики.

Подробнее о празднике

Праздник начался с торжественного момента — появления главных новогодних персонажей. Когда Дед Мороз со Снегурочкой вышли к гостям, все окунулись в атмосферу детской сказки. Под традиционное заклинание гости совместно зажгли огни на елке, что ознаменовало открытие выставки «Когда зажигаются елки». Необычные бьюти-елки будут украшать город и радовать посетителей до середины января.

Особую теплоту празднику придало угощение — гости наслаждались свежей московской выпечкой, согреваясь горячим какао и душистым чаем. Такое чаепитие создало по-настоящему уютную и душевную атмосферу.

В преддверии новогодних праздников стартовал уникальный проект «Поезд красоты», где главными звездами мероприятия выступили традиционные зимние персонажи — Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Посетители смогли оценить богатый выбор столичной косметической продукции — от средств по уходу до декоративной косметики.

Особый восторг вызвала бьюти-зона в локомотиве, где профессионалы создавали праздничный макияж всем желающим. Мероприятие включало серию увлекательных мастер-классов для гостей.

Когда продолжение

Продолжение beauty-марафона ожидается на II Московской неделе красоты в Манеже — масштабном мероприятии, запланированном на 26–29 декабря. Организаторы обещают еще более впечатляющий выбор подарков и товаров для близких и друзей.

В праздничном пространстве развернулись два уникальных вагона с новогодней атмосферой. Посетители второго вагона могли не только выбрать подарки для родных, включая handmade-свечи и диффузоры, но и поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Под руководством специалистов гости создавали оригинальные композиции для елки, используя эвкалипт, хлопок и сухофрукты.

Зимняя коллекция товаров для домашнего уюта заполнила оба вагона своим праздничным настроением. Особое внимание привлекала яркая фотозона в первом вагоне, где семьи могли запечатлеть радостные моменты открытия. Этот вагон, специализирующийся на декоре для дома, стал идеальным местом для создания памятных снимков в новогодней обстановке.

В одном из вагонов, где царила атмосфера проекта «Московское чаепитие», гости могли насладиться разнообразными напитками и попробовать необычные калачи «Москвичи». Эти современные уличные закуски представляли собой традиционную выпечку с начинками из региональных деликатесов — от тамбовского окорока до мурманской трески.

По соседству расположился элегантный вагон-ресторан, оформленный в винтажном стиле. Под звуки фортепиано, исполняющего новогодние мелодии и джазовые композиции, посетители наслаждались изысканными блюдами и напитками из специального тематического меню. Для ценителей более легких угощений предлагался ароматный чай в сопровождении восхитительных десертов.

Взрослые и юные посетители приняли участие в увлекательных творческих занятиях, которые состоялись в вагоне номер пять. На этих мастер-классах участники осваивали искусство создания уникальных новогодних украшений, наполняя стеклянные шары оригинальными композициями.