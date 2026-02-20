сегодня в 17:32

В Москве оштрафовали рэпера за использование чисел в клипе

Рэпер из Москвы получил административный штраф по статье о публичном возбуждении ненависти за использование в клипе чисел 1312 и 1488, сообщает «Осторожно, Москва».

Сотрудники центра «Э» исследовали страницу 35-летнего Ивана Л., известного под псевдонимом Особов, в соцсети «ВКонтакте». Там они увидели превью одного из клипов рэпера, которое вызвало их особый интерес.

На изображении было число 1312 и две фигуры, внешне напоминающие полицейского и заключенного, которые будто готовятся к драке.

Правоохранители отметили, что данное цифровое сочетание — «это зашифрованная аббревиатура А.С.А.В., которая означает „All Cops Are Bastards“». По словам полицейских, число было помещено в «конфликтный дискурс» и употреблено в переносном, ироничном значении.

«И речь здесь не идет о выражении благодарности сотрудникам полиции», — говорится в материалах дела.

Также на странице рэпера была найдена фотография боксерских перчаток с принтом «1488». По итогам проведенного анализа специалисты пришли к выводу, что это число — «кодовый лозунг белых националистов».

На Ивана составили административный протокол по статье о публичном возбуждении ненависти (20.3.1 КоАП). Ему назначили штраф. На заседание рэпер не явился.

Ранее стало известно, что рэпер Ганвест введет цензуру в 25 песнях после дела о пропаганде наркотиков. Также он начнет заниматься благотворительностью.

