В Москве организовали самый масштабный волонтерский корпус

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что за всю историю проведения мероприятий в столице сформировался самый масштабный волонтерский корпус, в котором более 12,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города.

«В общей сложности волонтеры провели на выставке больше 150 тысяч смен. Они приехали из 156 городов России, таких как Калининград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Мирный. Есть и представители дружественных стран. Среди них жители Колумбии, Боливии и Кубы», — рассказала Наталья Сергунина.

Среди волонтеров есть представители в том числе IT-сферы, медицины, журналистики и образования. К команде присоединились активисты молодежного сообщества «SТОлица». Они помогли добраться до места проведения мероприятий более 100 тысячам школьников. Самой старшей помощнице 83 года. С января 2024 года она помогает в павильоне № 19 «Атом».

Арсений Ожегин, входящий в пятерку самых активных волонтеров выставки «Россия», рассказал о впечатлениях от работы.

«Меня впечатляет масштаб события. Помощь необходима во многих павильонах, и это позволяет мне получать профессиональный опыт. На выставке я развиваю навыки лидера. Больше всего мне нравятся улыбки окружающих. Хочется возвращаться сюда снова и снова», — поделился Арсений, который помогал в общей сложности в течение 840 часов.

Волонтеры активно помогают не только на мероприятиях, но и с доставкой помощи для бойцов в зоне СВО. Так, добровольцы из Подмосковья передали на фронт около тонны гуманитарной помощи.