В Москве около 60 тыс человек поучаствовали в крещенских купаниях

18 и 19 января в Москве, как и в других российских регионах, состоялись крещенские купания, в которых поучаствовали около 60 тысяч человек, об этом рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано», — рассказал Бирюков.

Власти Москвы позаботились о безопасности тех, кто участвовал в крещенских купаниях, заранее. С сотрудниками оперативных и экстренных служб заранее провели соответствующую работу, которая позволила предотвратить травматизм и гибель людей.

Во время подготовки к купаниям водолазы и спасатели внимательно обследовали места, где москвичи в дальнейшем окунались в воду. На берегу была также организована вся необходимая инфраструктура — от пунктов обогрева до раздевалок с туалетами.

В рамках подготовки к празднику Крещения была проведена масштабная работа по обеспечению водой религиозных учреждений. По словам руководителя Комплекса городского хозяйства, специалисты разработали персональные схемы водоснабжения для каждой из 37 церквей и храмовых комплексов, предварительно собрав все необходимые заявки от религиозных организаций.