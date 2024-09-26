В Москве обвиняемого в избиении полицейского американца оставили под стражей

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Мосгорсуд: гражданин США Джозеф останется под стражей за избиение полицейского

Московский городской суд оставил в силе решение Мещанского районного суда о заключении американца Татера Джозефа под стражу до 14 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мещанский районный суд вынес решение 15 августа. Его обвиняют в совершении преступления по части первой статьи 318 Уголовного кодекса России — «применение насилия в отношении представителя власти».

До этого 14 августа Мещанский районный суд признал Джозефа виновным в нарушении по части первой статьи 20.1 административного кодекса России — «Мелкое хулиганство». Тогда ему назначили административный арест на 15 дней.

Ранее сообщались детали нарушений правопорядка, допущенных американцем. Татер сначала подрался в отеле, после чего избил сотрудника полиции.