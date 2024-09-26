В Москве обсудили подготовку к Президиуму Государственного Совета РФ «О развитии экспорта»

В нем приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин; первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров; министр промышленности и торговли Антон Алиханов; министр экономического развития Максим Решетников; генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина; представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций и другие.

В своем приветственном слове Алексей Дюмин отметил, что экспорт — в первую очередь, несырьевой неэнергетической продукции, — это стратегический ресурс развития, ключ к экономическому и технологическому суверенитету страны.

«Без развития экспорта и международной кооперации мы не достигнем ни экономического суверенитета, ни технологического лидерства. Именно на это нацелен новый нацпроект, который сейчас разрабатывается с участием профильной комиссии Госсовета. Мы должны обеспечить стабильный рост производства, поступлений в бюджеты. И в итоге — повышение доходов и благосостояния граждан», — сказал помощник президента.

Алексей Дюмин подчеркнул, что определяющая роль в достижении этих целей принадлежит регионам. В каждом субъекте есть свой экспортный потенциал. И его реализация будет серьезным подспорьем для развития экономики региона, обеспечит его бюджетную устойчивость.

В своем докладе губернатор Архангельской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский отметил, что региональные власти находятся в постоянном контакте с экспортерами из регионов.

«Прямое взаимодействие с предприятиями, которые производят продукцию для внешних рынков, регулярные выезды на производство, выстраивание инфраструктуры поддержки бизнеса на местах дает нам возможность получать актуальный срез вопросов, которые волнуют экспортеров, и оперативно на них реагировать. Мы уже не раз убеждались, что информация „из первых рук“ становится основой для принятия правильных решений. И они дают тот результат, на который мы нацелены, — рост объемов внешней торговли и привлечение все большего числа надежных партнеров за рубежом», — сказал глава профильной комиссии Госсовета.

Вероника Никишина в своем докладе сделала акцент на необходимости координации и консолидации действий федерального правительства и региональных органов власти при реализации мер по поддержке экспорта. Также она отметила важность инструмента по продвижению российской продукции за рубежом под брендом «Сделано в России», который разрабатывается в рамках нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Повышение узнаваемости российской продукции и российских экспортеров на приоритетных рынках — одна из ключевых задач, которую надо решать для устойчивого роста экспорта», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Участники семинара-совещания обсудили основные задачи по развитию экспорта, стоящие перед федеральными и региональными органами власти. В том числе — повышение роли регионов в реализации государственной политики по поддержке экспорта, в достижении национальных целей, связанных с формированием устойчивых партнерских сетей с дружественными странами; расширением технологической кооперации, обеспечением удобной и доступной логистики, освоением новых рынков.

В формате круглых столов участники рассмотрели различные направления и механизмы развития экспорта (торговая политика, инструменты поддержки экспорта, продвижение российской продукции и брендов, логистика, инфраструктура, межрегиональное сотрудничество).

25 сентября на заседании президиума Госсовета «О развитии экспорта» решения, выработанные в ходе семинара-совещания, будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.