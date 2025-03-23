В Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления

В воскресенье утром в Москве обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что в 8 часов утра на базовой метеостанции ВДНХ атмосферное давление повысилось до 764,2 мм рт. ст. Этот показатель на 0,1 мм рт. ст. выше, чем прежний рекорд для 23 марта, установленный свыше 80 лет назад, в 1943 году.

По словам синоптика, в ближайшие часы показания барометров в мегаполисе начнут потихоньку снижаться и к вечеру опустятся до 761 мм рт. ст., что по-прежнему выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что текущий год может стать одним из самых теплых в истории планеты за все время исследований погоды.