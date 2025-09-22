В Москве обновился рекорд по жаре для 22 сентября
На московской метеостанции ВДНХ днем в понедельник температура поднялась до плюс 26,4 градуса, таким образом, был побит рекорд по жаре 2018 года, сообщается на сайте «Метеоновости».
Теплая погода в городе наблюдалась из-за перемещения перегретого воздуха с мощными тропосферными потоками с юга Европы. также в мегаполисе в понедельник наблюдалось безоблачное небо и очень теплый юго-западный ветер. Все это позволило воздуху прогреться до рекорда.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 сентября 2018 года — плюс 26,1 градуса.
Такое жаркое получилось осеннее равноденствие в столичном регионе. Окончательное значение максимума станет известно только в понедельник вечером, когда будут сняты показания максимальных термометров.
