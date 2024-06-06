В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грозы и и ливня Общество сегодня в 16:58 Фото - © Медиасток.рф

В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится до 00:00 7 июня. «Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды. На некоторые районы столицы обрушилась сильнейшая гроза, возможен град. При этом сохраняется высокая вероятность пожаров.