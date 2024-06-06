В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грозы и и ливня
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В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Период предупреждения продлится до 00:00 7 июня.
«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.
На некоторые районы столицы обрушилась сильнейшая гроза, возможен град. При этом сохраняется высокая вероятность пожаров.