В Москве нашли редчайший краснокнижный гриб с «вонючим» именем

сегодня в 12:51

В национальном парке «Лосиный остров» вырос сморчок вонючий — это редкий краснокнижный гриб, сообщает Telegram-канал «Гольяново» .

Научное название гриба — Мутинус Равенеля. Обычно он растет в лиственных лесах. Может располагаться на старых пнях или рядом с гниющей древесиной.

Внешний вид у гриба необычный — плодовое тело выглядит как сужающаяся кверху полая ножка, которая происходит из продолговатых яйцевидных образований. Она удивляет своим ярким розово-красным цветом.

Гриб включен в Красную книгу в нескольких российских регионах как редкий и охраняемый. Он несъедобен, в пищу его употреблять нельзя.

Ранее россияне нашли невиданных размеров белый гриб в лесу под Тверью. Его вес — 1,5 кг.