В Москве наградили представителей Всероссийского общества слепых

8 июля в Колонном Зале Дома Союзов прошло праздничное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Всероссийского общества слепых (ВОС). Об этом сообщает Медиа ВОС.

Среди почетных гостей — представители администрации президента РФ, депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации ФС РФ, федеральных министерств, представители молодежного движения «Движение первых», департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Паралимпийский комитет России, Всероссийской федерации спорта слепых, 750 представителей из 81 региональной организации ВОС, директора промышленных предприятий и учреждений культуры, реабилитационных центров и санаториев ВОС, руководство Российской школы подготовки собак-проводников ВОС, ветераны боевых действий и участники СВО.

На празднование 100-летия ВОС прибыли представители обществ слепых из Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана, Приднестровья, Индии и Узбекистана.

Открыл торжественную церемонию президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Он рассказал о создании Всероссийского общества слепых и о деятельности организации.

На протяжении всего мероприятия проходила торжественная церемония награждения.

За многолетний и добросовестный труд и большой вклад в создание благоприятных условий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению отмечена большая группа представителей ВОС.

Им вручили благодарности и почетные грамоты от разных министерств и ведомств. Среди номинаций — «Защитники Отечества», «Образование», «Социальная защита и реабилитация», «Промышленность», «Спорт», «Здравоохранение», «Культура».

В номинации «Здравоохранение» награждены работники частного лечебно-профилактического учреждения — санатория «Сосны» ВОС, который находится на территории Московской области и является одним из трех лечебных учреждений Всероссийского общества слепых.

Награды вручили ученый секретарь, врач-офтальмолог высшей квалификации ФГБУ «НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца» Елена Николаевна Орлова, генеральный директор компании «Нейроимланты» Денис Кулешов и генеральный директор компании «Вертикаль» Алексей Игоревич Черепнов.

ВОС — организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ — инвалидов по зрению и их законных представителей и созданная для защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.

В состав общества входят 75 региональных организаций, включающие 779 местных организаций и объединяющие более 214 тыс. инвалидов по зрению, проживающих во всех субъектах РФ.