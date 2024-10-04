В Москве началось слушание об избрании меры пресечения блогерше Лерчек

Блогершу-миллионницу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, доставили в зал суда в наручниках, в ближайшее время ей изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Судебное слушание об избрании меры пресечения для Валерии Чекалиной началось в Троицком районном суде Москвы. Блогершу вместе с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным обвиняют в валютных операциях с использованием поддельных документов.

Известно, что Лерчек свою вину по новому уголовному делу не признает. Сторона защиты намерена просить суд отправить ее доверительницу на время расследования под домашний арест.

Ранее сообщалось, что бывшая чета Чекалиных снова оказалась в поле зрения правоохранительных органов после того, как к ним обратился бывший сотрудник блогеров и рассказал о том, как Лерчек и ее муж проводили деньги через другую страну. Если вину Чекалиных докажут, они могут угодить за решетку на срок до 10 лет.