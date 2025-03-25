В Москве на Тверской улице зацвела лавровишня
Фото - © Комплекс городского хозяйства города Москвы
Сотрудники департамента торговли и услуг Москвы заменили хвойные композиции на вечнозеленые растения в контейнерах. Теперь улицу украшает лавровишня обыкновенная сорта Новита, об этом сообщили в Городском хозяйстве Москвы.
Эти растения привлекательны круглый год благодаря блестящим темно-зеленым крупным листьям. С приходом весны лавровишня радует прохожих изящными кистями белоснежных мелких цветов.
Полюбоваться гроздьями белых цветков уже можно на Тверской улице в российской столице.
Ранее в Москве зацвела уникальная орхидея «Яйцо в гнезде». Редкие цветки появились в середине февраля 2025 года.