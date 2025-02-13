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Уникальная орхидея «Яйцо в гнезде» зацвела в «Аптекарском огороде» в Москве

В Пальмовой оранжерее старейшего ботанического сада России — «Аптекарского огорода МГУ» — зацвел редчайший экземпляр Венериного башмачка Пафиопедилюма хорошенького (Paphiopedilum bellatulum), известного также как «Яйцо в гнезде», сообщается в Telegram-канале ботанического сада.

Растение можно наблюдать за стеклянной перегородкой, словно драгоценность в витрине ювелирного магазина. Его изысканные листья украшены причудливым узором — на темно-зеленом фоне переливается серебристая мраморная текстура, подчеркнутая яркими пурпурными вкраплениями.

Этот удивительный Венерин башмачок — настоящая экзотика, ведь его естественная среда обитания находится в джунглях Юго-Восточной Азии: от южных провинций Китая до тропических лесов Малайзии, Мьянмы и Таиланда.

Сотрудники ботанического сада приглашают москвичей и гостей столицы посетить «Аптекарский огород», чтобы своими глазами увидеть это чудесное творение природы с его завораживающими лепестками, подобными самоцветам.

Ранее в «Аптекарском огороде» расцвела орхидея-вампир Дракула. В народе этот цветок также известен как орхидея-обезьянка.