Орхидея-вампир Дракула расцвела в столичном «Аптекарском огороде»

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В старейшем ботаническом саду России — «Аптекарском огороде МГУ» — расцвела орхидея-вампир Дракула. Ее можно увидеть в Пальмовой оранжерее, сообщается в Telegram-канале ботсада.

По-другому цветок называют орхидея-обезьянка. Всего в роду Дракулы 118 видов, родина которых Центральная Америка, Мексика, Перу, Колумбия и Эквадор. Растения были популярными в Европе в конце XIX века. Они были редкими и обладали необычной готической формой.

Некоторые виды орхидеи отличаются ярким кроваво-красным оттенком. Отсюда появилось и название — Дракула. В том числе у чашелистиков необычные отростки. Самая большая коллекция таких орхидей собрана в «Аптекарском огороде».

В данный момент цветет вид Dracula felix (плодовитая). Такое название он получил за способность образовывать большое количество цветков.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве целый день 19 января светило солнце. Теплая погода привела к пробуждению первоцветов.