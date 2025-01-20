В Москве среди зимы расцвела примула

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Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве целый день 19 января светило солнце. Теплая погода привела к пробуждению первоцветов.

«У домов в столице местами появились цветы примулы», — написала Позднякова в Telegram-канале.

Синоптик сопроводила свою публикацию фотографией многолетнего растения. Некоторые виды примулы являются вечнозелеными. Они уходят под снег и появляются из-под него с зелеными листьями.

В материале РИАМО рассказываем о том, как объясняются столь высокие температуры этой зимой.