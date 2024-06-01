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В Москве на 2 июня объявили «желтый» уровень опасности из-за жаркой погоды

На территории столицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной жары до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится с 11:00 до 18:00 2 июня.

Помимо этого, в городе до 21:00 объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и до 21:00 2 июня из-за высокой пожароопасности IV класса.

Аналогичный уровень опасности объявили в Московской области из-за грозы.