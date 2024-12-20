В Москве молодежь скупает антикварные монеты

Самой востребованной категорией на торгах уже второй год становится нумизматика, следует из результатов совместного исследования МегаФона и международного агрегатораонлайн-торгов искусством Bidspirit. Причем особое внимание ей уделяет молодежь.

Пожилые участники аукционов остаются верны филателии, которую уже можно назвать отмирающим видом коллекционирования.

Топ сайтов аукционных домов, на которые пришлось с начала года больше всего интернет-трафика, возглавила одна из крупнейших площадок — «Литфонд», специализирующаяся на антиквариате и предметах декоративно-прикладного искусства. Сайт «Литфонда» также стал лидером по приросту трафика (+20%). На втором месте топа «Аукционный дом № 1», а тройку лидеров замыкает «Редкие монеты», проводящий самые крупные очные торги в России.

Как отмечается, рост интереса к «Редким монетам» закономерен тем, что нумизматика остаётся самой популярной категорией второй год подряд. На втором месте расположились антикварные книги, на третьем — живопись и декоративно-прикладное искусство.

Лидерство среди покупателей во всех категориях торгов ожидаемо сохраняют мужчины старше 40 лет. При этом у женской половины аудитории среди предметов коллекционирования преобладает фотография.

Между тем, филателия уже перешла в разряд нишевых и даже отмирающих видов коллекционирования. Возрастной ценз участников таких аукционов колеблется между 55-75 годами, а 95% участников — мужчины.

Москвичи — традиционно основные участники аукционов на Bidspirit. На них приходится 65% от общего числа покупателей.