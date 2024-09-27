В Москве к дежурству привлекли дополнительные бригады и технику из-за непогоды

В Москве ожидаются сильный ветер и дожди. В связи с непогодой к дежурству привлекли дополнительные бригады технику, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют 27 сентября и в выходные дни дожди и усиление порывов ветра до 17 м/с. До вечера 28 сентября может выпасть до 24 мм осадков. Все городские службы города переведены в режим повышенной готовности.

«На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На улицах дежурят бригады и техника ГУП «Мосводосток», также дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний. Приняты меры для защиты сооружений, а еще объектов торговли и транспорта, подготовлены источники аварийного питания.

О сильных порывах ветра предупредили и сотрудники МЧС. Они рекомендовали москвичам быть предельно внимательными. При необходимости жителям столицы нужно звонить по телефонам 101 или 112, по единому номеру доверия МЧС: 8 (495) 637-31-01.