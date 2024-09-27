сегодня в 12:39

МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра до 17 м/с

Синоптики предупредили, что 27 сентября в период с 12:00 до 21:00 москвичей ожидают сильные порывы ветра 15–17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Сотрудники МЧС рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию перед впереди едущим транспортом и парковать автомобили подальше от деревьев. Стоит избегать резких маневров.

Пешеходам в ветреную погоду рекомендовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Родителям не нужно оставлять детей без присмотра.

При необходимости жителям столицы нужно звонить по телефонам 101 или 112, по единому номеру доверия МЧС: 8 (495) 637-31-01.

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов. При облачной погоде пройдет небольшой дождь, в области — умеренный.