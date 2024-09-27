Дождь и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, в области — умеренный.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров. Он действует до 7 часов 28 сентября.