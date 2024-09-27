Дождь и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.