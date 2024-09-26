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В Московском регионе на два дня объявлен оранжевый уровень пожарной опасности

В Москве объявлен оранжевый уровень пожарной опасности пятого класса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Предупреждение будет действовать двое суток. Оно объявлено до 28 сентября 07:00.

В Подмосковье тоже объявлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Предупреждение действует до 28 сентября 07:00.

Ранее на территории гослесфонда Московской области произошли семь пожаров. В том числе по этой причине в столичном регионе объявили пятый класс пожароопасности.