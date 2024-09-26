В Подмосковье 26–28 сентября объявили самый высокий класс пожарной опасности

Накануне на территории гослесфонда Московской области произошли 7 пожаров. В среду, а также 27–28 сентября на всей территории Подмосковья ожидается самый высокий класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

26 и 27 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

28 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — II класс, в Луховицком лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 19-21 градус, ночью — 13-14 градусов. В четверг синоптики обещают облачную погоду, без осадков. В пятницу и субботу облачно, дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.