В Москве из-за сильного тумана ввели «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики Гидрометцентра России предупредили, что с вечера 22 октября и до полудня следующего дня Москву накроет сильный туман, в связи с этим в российской столице введен «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение об ухудшении видимости в Москве в связи с туманом начнет действовать 22 октября в 21:00 и будет актуальным до 12:00 23 октября. Видимость при тумане снизится до 200 м.

Аналогичное предупреждение действует для Подмосковья. В отдельных районах области видимость на дорогах также ухудшится до 200 м из-за густого тумана.

«Желтый» уровень погодной опасности — это потенциально опасная погода. Автомобилистов в этот период просят быть максимально внимательными на дороге, избегать резких маневров и держать увеличенными боковой интервал и дистанцию между транспортными средствами.

