В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

На Москву и Подмосковье вечером 21 октября опустится туман. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Туман ожидается в Москве и области после 21:00. Он сохранится вплоть до утра следующего дня.

Период предупреждения о непогоде будет действовать с 21 часа 21 октября до 10 часов 22 октября. Также в это время из-за тумана будет ухудшение видимости до 200 м.

Между тем жителей Москвы уже предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Им напомнили, как действовать в условиях непогоды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.