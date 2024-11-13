В Москве и области ожидается от 2 до 4 градусов тепла

Гидрометцентр РФ: ветер до 9 м/с будет в Московском регионе в среду

Днем в среду в Москве и области ожидается от двух до четырех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Будет преимущественно без осадков. Ветер западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами осадки. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сказала, что в столице зима будет теплее средних значений. Однако ожидается большое количество снега.